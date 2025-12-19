UE: Meloni "clave" para Ucrania y Mercosur

Así lo destaca el periódico español El País, en un artículo titulado "Momento Meloni", sobre la creciente prominencia de la líder de Fratelli d'Italia (FDI).

"La postura italiana es, por el momento, 'lo siento, pero no'", informa el periódico, señalando que, a pesar de la presión de Bruselas y Berlín, Roma no apoya el uso de activos rusos congelados para financiar a Ucrania.

"Y por ello, apoyó —con calculada ambigüedad— la postura de Bélgica y su primera ministra", declaró el premier belga, Bart De Wever, miembro de la familia de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR). Y "se ha alineado con Francia en los últimos días para intentar retrasar el pacto del Mercosur", vigente desde hace 25 años, señala el diario.

Esta última postura se define principalmente por "razones internas", como enfatizó al periódico el exdiplomático italiano Leonardo Schiavo, exasesor de asuntos exteriores de los presidentes del Consejo Europeo, para no "molestar" a los "campesinos que forman parte de su electorado" y a los "sectores conservadores".

"La posición sobre los activos rusos también es estratégica, aunque más discreta", señala el informe respecto a las dudas de la primera ministra sobre utilizarlos para préstamos a Kiev, ya que "sabe que esta opción no es popular en la Casa Blanca".

La firme postura mantenida, a pesar de la presión, es significativa, según Schiavo: "Meloni está indicando que ya no quiere dejarse guiar por otras capitales a menos que forme parte de los acuerdos", señala. (ANSA).