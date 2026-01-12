UE-Mercosur: acuerdo revitalizará mercados regionales

La directiva también analiza la tendencia general de los inversores hacia activos refugio como el oro, tras el conflicto institucional en Estados Unidos entre la administración Trump y la Reserva Federal.

"La demanda de materias primas (en particular, cobre y productos agrícolas) sigue siendo un factor clave para Chile y Brasil, respectivamente. La debilidad del índice del dólar favorece las materias primas y, en consecuencia, las monedas de la región", señala el informe.

La economista enfatiza que "existe una rotación de los flujos de capital desde las economías desarrolladas hacia los mercados emergentes, impulsada por la búsqueda de rentabilidad y la resiliencia de las materias primas. América Latina se beneficia de esta rotación, con Brasil y Chile atrayendo capital gracias a sus perspectivas de crecimiento y su papel como exportadores de materias primas". (ANSA).