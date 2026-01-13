Ue-Mercosur: Agricultores franceses no se rinden

Según la Prefectura de Policía de París, a las 10:00 de esta mañana, "353 tractores se apostaron en el Quai d'Orsay, entre el Puente del Alma y el Puente de la Concordia", en pleno centro de la capital francesa.

"Cuatrocientos manifestantes se congregaron cerca de la Asamblea Nacional", declaró la policía parisina, añadiendo que hasta el momento no se han registrado tensiones ni incidentes particulares.

Según el periódico Le Figaro, el Ministerio de Agricultura anunció que emitirá nuevos anuncios esta noche para calmar la indignación de la población rural, tras los ya realizados el viernes pasado por la ministra Annie Genevard.

Mientras tanto, en la provincia, los agricultores manifestantes anunciaron el levantamiento del bloqueo en la autopista A64 Bayona-Toulouse.

Los agricultores que llegaron a París esta mañana con al menos 350 tractores no se moverán hasta que sus demandas sean escuchadas, declaró Damien Greffin, vicepresidente del sindicato agrícola francés FNSEA, quien inició la protesta.

"La revuelta agrícola se reanuda hoy y permaneceremos aquí hasta obtener respuestas. Pedimos ser recibidos por el primer ministro Sébastien Lecornu", explicó el representante sindical.

En los últimos días, agricultores de los Alpes ya han protestado contra el acuerdo de libre comercio entre la UE y el Mercosur y la gestión gubernamental del brote de eczema bovino.

