Ue-Mercosur, Argentina impulsa la aplicación provisoria

"La República Argentina ha notificado a todos los depositarios del Acuerdo que ha cumplido y completado todos los trámites necesarios para su entrada en vigor y ha manifestado su conformidad con la aplicación provisional", declaró hoy el Ministerio de Relaciones Exteriores en Buenos Aires.

"De esta forma, Argentina se convierte en el primer país del Mercosur en completar los trámites necesarios, lo que permite la implementación del Acuerdo antes de su entrada en vigor definitiva", continúa el comunicado.

El gobierno de Milei enfatiza que "Argentina podrá comenzar a beneficiarse de la eliminación de aranceles en el 92% de los productos del Mercosur destinados a la UE" y "proyecta un crecimiento significativo de las exportaciones en los próximos años".

Según dijeron a ANSA fuentes diplomáticas de la UE en Argentina, además de la aprobación por el Parlamento y la promulgación por el Gobierno, "el Acuerdo debe seguir otros pasos formales como la notificación a la presidencia pro tempore del Mercosur (este semestre Paraguay) y su envío a Bruselas".

(ANSA).