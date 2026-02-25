Ue-Mercosur: Bloque sudamericano acelera la ratificación

En Uruguay, la comisión especial encargada de examinar el tratado aprobó por unanimidad el proyecto de ley de ratificación con el apoyo tanto de la mayoría como de la oposición. Se espera la votación final hoy en el Senado y el jueves en la Cámara de Diputados.

Lo mismo ocurre en Buenos Aires, donde la Cámara de Diputados ya aprobó el tratado con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones, y se espera la aprobación final en el Senado el jueves.

Brasil se encuentra más rezagado. Tras un retraso en la comisión el 10 de febrero, el proceso de ratificación se reanudó con la aprobación unánime del informe del representante brasileño ante el Parlamento del Mercosur, un órgano compuesto por 10 senadores y 27 diputados federales encargado de supervisar y evaluar los asuntos relacionados con el bloque sudamericano.

El proyecto de ley se envió directamente a la Cámara de Diputados, donde será discutido en sesión plenaria bajo circunstancias de emergencia. Tras su aprobación, el texto será considerado por el Senado, donde el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Nelsinho Trad, ha indicado finales de marzo como posible fecha límite.

Paraguay también ha iniciado el proceso. El texto ya fue presentado al Congreso el 29 de enero, pero su consideración en comisión no tendrá lugar hasta después del inicio del año legislativo el 1 de marzo. Se espera que la ratificación final no sea antes de finales de marzo. (ANSA).