Ue-Mercosur: Brasil aún confía en que acuerdo se firme el sábado

La embajadora Gisela Padovan, subsecretaria para América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, minimizó el impacto de las solicitudes de Francia de aplazamiento.

"Brasil mantiene la confianza. Dependemos del voto del Consejo, pero tenemos indicios de que la intención de firmar sigue vigente", declaró Padovan a la prensa. "Si hay un pequeño retraso, no será un problema. Lo importante es concluir las negociaciones que han durado 26 años. Desde la perspectiva del Mercosur, no hay duda sobre la voluntad de firmar", agregó.

El domingo, París solicitó el aplazamiento de las votaciones preliminares sobre el tratado en el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE, previstas para el 16 y el 18 de diciembre, respectivamente, pasos necesarios para finalizar el acuerdo.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se hizo eco de la postura del presidente Emmanuel Macron. Se espera que Polonia también vote en contra del acuerdo.

El principal punto de fricción siguen siendo las cláusulas de salvaguardia para productos agrícolas sensibles. Alemania, España y Suecia sostienen que las solicitudes de Francia ya se han considerado, pero París sigue exigiendo garantías adicionales para proteger a los agricultores.

En este contexto, se esperan protestas del sector agrícola en Bruselas el jueves. (ANSA).