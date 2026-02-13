UE-Mercosur: Congreso argentino, primero en ratificarlo

El gobierno de Javier Milei presentó el proyecto de ley al Parlamento el 6 de febrero, incluyéndolo entre los puntos del orden del día de las sesiones extraordinarias antes del inicio oficial del año legislativo el 1 de marzo. Fue aprobado este jueves con 203 votos a favor, muchos de ellos de la oposición.

El acuerdo se firmó el 17 de enero en Asunción, tras más de 25 años de negociaciones. Según el gobierno de Milei, el acuerdo presenta "numerosos beneficios" para la economía argentina.

Brasil también inició el proceso en la comisión de la Cámara de Diputados el 2 de febrero, con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidido a agilizar la consideración parlamentaria.

Uruguay y Paraguay también presentaron el texto a sus respectivos parlamentos en las últimas semanas, con el objetivo de completar la ratificación para febrero.

En Europa, sin embargo, el camino parece más incierto. El Parlamento Europeo ha presentado el tratado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para su revisión, lo que podría retrasar su entrada en vigor. (ANSA).