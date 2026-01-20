Ue-Mercosur: contundente respuesta a aranceles, Von der Leyen

Esta declaración se produce en un momento de tensión álgida entre la Unión Europea y Estados Unidos por los intentos del presidente Donald Trump de anexionarse Groenlandia, un territorio autónomo perteneciente a Dinamarca, Estado miembro de la UE.

"La firma del acuerdo con Mercosur marca un hito tras 25 años de negociaciones y envía un mensaje contundente al mundo: hemos optado por un comercio equilibrado en lugar de aranceles, por la colaboración en lugar del aislamiento, por la sostenibilidad en lugar de la explotación", declaró Von der Leyen.

"Hemos demostrado que estamos actuando con seriedad para reducir los riesgos para nuestras economías y diversificar las cadenas de suministro", añadió la presidenta, destacando que Bruselas ya está trabajando en acuerdos comerciales con Australia e India y también quiere acelerar las negociaciones con Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Malasia y Tailandia.

En su discurso, Von der Leyen afirmó que el actual escenario geopolítico representa una "oportunidad para construir una nueva forma de independencia europea".

Además, prometió un "paquete de medidas para la seguridad en el Ártico", enfatizando que "la soberanía e integridad de Dinamarca y Groenlandia no son negociables", y criticó los aranceles de Trump contra los países europeos que enviaron tropas a la isla ártica.

"Los aranceles adicionales son un error, especialmente entre aliados de larga data. La Unión Europea y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo comercial el pasado julio, y en política, como en los negocios, un acuerdo es un acuerdo. Y cuando los amigos se dan la mano, debería significar algo", declaró.

Según la presidenta de la Comisión, entrar en una "peligrosa espiral descendente" en las relaciones transatlánticas "solo terminaría beneficiando a los mismos adversarios que nos hemos comprometido a mantener fuera de nuestro horizonte estratégico".

