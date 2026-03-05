UE-Mercosur: El Congreso brasileño aprobó el acuerdo

"Todos vamos a guardar en nuestra memoria el día de hoy, porque no es poca cosa este acuerdo, que fue soñado durante décadas. El Parlamento está al lado de los grandes temas de interés de la sociedad", declaró el presidente del Senado,, David Alcolumbre.

En votación simbólica, donde no es necesaria la identificación de cada congresista, la Cámara Alta respaldó la iniciativa que había sido refrendada por la Comisión de Relaciones Exteriores. La iniciativa también tuvo un tratamiento rápido en Diputados.

Por su parte, el titular de la Comisión de Exteriores, Nelsinho Trad, destacó que el acuerdo "no es solo deseable, es necesario, es la clave para dinamizar nuestra economía y atraer inversiones".

El área de libre comercio alcanza a 718 millones de habitantes y un Producto Bruto Interno que supera los 22 billones de dólares.

El texto fue enviado por el Poder Ejecutivo el mes pasado, con el propósito de "acelerar" los plazos de entrada en vigor del acuerdo, dijo el vicepresidente, Geraldo Alckmin. (ANSA).