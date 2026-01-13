Ue-Mercosur: España celebra el acuerdo, "en estos tiejpos turbulentos"

"Finalmente, la Unión Europea y los países del Mercosur han finalizado el acuerdo comercial tras tres décadas de negociaciones. Esto abre una puerta enorme para que nuestras empresas accedan a nuevos mercados, exporten y generen más empleo", afirmó la portavoz del gobierno español, Elma Saiz.

Ministra de Inclusión Social y portavoz del gobierno de Pedro Sánchez, Saiz reveló que en la reunión de este martes del Consejo de Ministros se celebró la firma del acuerdo con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay que crea la mayor zona de libre comercio del mundo, con más de 700 millones de consumidores.

"En estos tiempos turbulentos, esta noticia reafirma nuestros valores: lejos de levantar barreras, construimos nuevos puentes y forjamos alianzas para construir y contribuir a la prosperidad compartida", enfatizó la portavoz del gobierno socialista español. (ANSA).