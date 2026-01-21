UE-Mercosur: Francia apoya decisión del PE, "a favor de la soberanía alimentaria"

"Al remitir el acuerdo del Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Parlamento Europeo se expresó en consonancia con la postura que hemos defendido: Francia sabe decir 'no' cuando es necesario, y la historia a menudo le da la razón", escribió Barrot, en un mensaje publicado en X.

Agregó que "la lucha continúa para proteger nuestra agricultura y garantizar nuestra soberanía alimentaria".

En el mismo sentido, se expresó la representante de Francia Insumisa (izquierda) en el Parlamento Europeo, Manon Aubry, también en X.

"­VICTORIA! El Parlamento EU vota por nuestra exigencia de conocer la justicia europea en el acuerdo con Mercosur. Esto podría considerar que el acuerdo es ilegal. ­Un verdadero golpe de arresto para este tratado destructor de la agricultura, el clima y la salud!", expresó en su cuenta (@ManonAubryFr).

La medida también fue apoyada por el Movimiento Demócrata francés (centrista social liberal) en el Parlamento Europeo.

" ­VICTORIA PARA EL PARLAMENTO EUROPEO!

Acabamos de votar a favor de llevar el asunto al Tribunal de Justicia para verificar la compatibilidad del acuerdo del #Mercosur con nuestros tratados.

Efecto inmediato: ­Suspensión del proceso de ratificación!

­Agricultores, la batalla no ha terminado!", escribió Christophe Grudler, miembro del partido, y del grupo Renovar Europa (apunta al federalismo) en el Parlamento Europeo, en su cuenta de X (@GrudlerCh). (ANSA).