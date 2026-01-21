UE-Mercosur: Francia, Rumania, Polonia y Grecia lideraron resistencia en el PE

Liderando el frente del "no" al aplazamiento, derrotado en la Cámara, se encontraban los eurodiputados de Italia, Alemania y España, donde la mayoría de las delegaciones nacionales se opusieron al aplazamiento del acuerdo.

Al analizar la votación por grupo político, se detectaron 43 deserciones en el grupo conservador PPE, principalmente de Polonia, Francia y Hungría, que votaron a favor del aplazamiento, en contra de la línea de su bancada.

En el Partido Socialista, también contrario al aplazamiento, se produjeron 35 deserciones, impulsadas por los franceses y los rumanos, también a pesar de la oposición de sus líderes.

Los liberales estuvieron divididos, con 24 votos a favor del aplazamiento y 46 en contra. El ECR, de centro derecha, también se partió, con 35 eurodiputados a favor, incluida la numerosa delegación polaca, y 39 en contra, incluida la coalición de Giorgia Meloni.

Los Patriotas, de extrema derecha, la Izquierda de la UE y la mayoría de los Verdes se muestran unidos a favor del aplazamiento, con la excepción de algunos eurodiputados alemanes y daneses.

La votación también dividió a la coalición oficialista italiana. La Liga del vicepremier Matteo Salvini votó junto al M5S y la izquierda de AVS a favor de postergar la ratificación.

Hermanos de Italia de Giorgia Meloni, Forza Italia, del canciller Antonio Tajani y el Partido Democrático, la principal oposición en Roma, votaron en contra del enviar el acuerdo al tribunal de la UE. (ANSA).