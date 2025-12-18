UE-Mercosur: Furia de agricultores en Bruselas

Lo informó la policía belga, que intervino inicialmente con cañones de agua para dispersar a los manifestantes, y luego avanzó lanzando bombas de humo. Los manifestantes lanzaron patatas, remolachas, huevos, piedras, botellas y petardos.

Las ventanas del edificio de la Estación Europa, que da a la plaza, resultaron dañadas. Los disturbios duraron varios minutos. Posteriormente, la policía se retiró a lo largo de la alambrada instalada para bloquear el acceso al Parlamento Europeo.

Se informa que hay alrededor de 8.000 manifestantes y mil tractores presentes en el barrio europeo de Bruselas.

El grupo que lanzó verduras y piedras, al parecer, no tiene ninguna afiliación con las federaciones agrícolas unidas en Copa-Cogeca (la unión de las dos principales organizaciones agrícolas europeas que luchan por los derechos de los agricultores), que actualmente se están manifestando con una procesión pacífica que comenzó en la zona de la Gare du Nord.

Se prendieron varias hogueras pequeñas en la plaza, y se prendió fuego al árbol que dominaba el espacio central, junto con varios neumáticos. (ANSA).