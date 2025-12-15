UE-Mercosur: Incierta mayoría a favor del acuerdo

"Haremos todo lo posible para preparar el terreno para la firma el sábado, que aún está en la agenda. Se necesita una mayoría cualificada en el Consejo de la UE; en este momento, no estoy seguro de que la tengamos", dijo el alto funcionario.

La fuente se refirió así a las negociaciones entre los 27 Estados miembros sobre el acuerdo UE-Mercosur, que la Comisión prevé firmar este sábado, pero que requiere un mandato de mayoría cualificada del Consejo de la UE.

"Si la UE no firma este acuerdo, se socavaría la idea de diversificar el comercio en un momento en que nuestros socios fiables son menos fiables o menos estables. Es un acuerdo sumamente positivo para la UE y debemos permitir que se materialice", concluyó el funcionario europeo. (ANSA).