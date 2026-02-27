Ue-Mercosur: "La UE se vuelve más fuerte e independiente", Von der Leyen

"El acuerdo crea un mercado de 720 millones de personas, abre oportunidades, reduce miles de millones en aranceles y otorga a Europa una importante ventaja estratégica. El Mercosur encarna el espíritu con el que Europa actúa a nivel global", subrayó Von der Leyen.

Con el acuerdo con el bloque sudamericano, "Europa se está fortaleciendo y es cada vez más independiente. Nuestras empresas, nuestros trabajadores y nuestros ciudadanos se beneficiarán, y deberían poder hacerlo lo antes posible", agregó.

La presidenta de la Comisión Europea enfatizó que la aplicación provisoria "es, por su propia naturaleza, provisoria", y el acuerdo "solo podrá concluirse definitivamente una vez que todos hayan dado su consentimiento".

Aseguró que el ejecutivo de la UE "seguirá colaborando estrechamente con todas las instituciones de la UE, los Estados miembros y las partes interesadas para garantizar un proceso fluido y transparente".

Para la UE, el acuerdo con el Mercosur, que integran Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, "es uno de los acuerdos comerciales más importantes de la primera mitad de este siglo", subrayó Von der Leyen.

El entendimiento es una "plataforma para un compromiso político profundo con socios que ven el mundo como nosotros y que creen en la apertura, la colaboración y la buena fe. Socios que entienden que el comercio abierto y basado en normas genera resultados positivos para todos, y el Mercosur encarna el espíritu con el que Europa actúa en el escenario global", concluyó. (ANSA).