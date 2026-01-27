UE-Mercosur: Lula a Macron, "el acuerdo es positivo para todos"

En el diálogo, que duró aproximadamente una hora, los líderes también abordaron la situación actual en Venezuela y la propuesta de creación de un Consejo de Paz para Gaza, impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Reafirmé que el acuerdo UE-Mercosur es positivo para ambos bloques y constituye una importante contribución a la defensa del multilateralismo y del comercio basado en reglas", escribió Lula en las redes sociales.

El pacto ya fue firmado por ambas partes, pero el Parlamento de la Unión Europea envió el documento para su análisis ante la Corte Europea.

Cabe recordar que Macron se manifestó en contra del acuerdo entre los sudamericanos y los europeos, sobre todo debido a preocupaciones relacionadas con el sector agrícola y las normas ambientales.

Según un comunicado divulgado por el Palacio de Planalto, "Lula y Macron intercambiaron impresiones sobre la situación en Venezuela. Al condenar el uso de la fuerza en violación del derecho internacional, coincidieron en la importancia de la paz y la estabilidad en América del Sur y en el mundo".

Finalmente, los presidentes discutieron la propuesta del Consejo de Paz en el enclave palestino presentada por Estados Unidos.

De acuerdo con autoridades brasileñas, ambos mandatarios defendieron el "fortalecimiento de la Organización de Naciones Unidas (ONU)" y coincidieron en que las iniciativas en materia de paz y seguridad deben estar alineadas con los mandatos del Consejo de Seguridad y con los principios y propósitos de la Carta de la ONU. (ANSA).