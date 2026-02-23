Ue-Mercosur: Lula defiende el acuerdo ante resurgir de proteccionismo

"El Mercosur avanza en sus esfuerzos comerciales con varios países. Después de dos décadas, firmamos un acuerdo con la Unión Europea, que creó una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo", destacó el presidente en la ceremonia de clausura del Foro Empresarial Brasil-Corea del Sur.

Según Lula, el ejemplo del pacto firmado en enero en Paraguay podría servir de incentivo para un tratado entre el Mercosur y el país asiático, cuyas negociaciones están estancadas desde 2021.

Sin mencionar a su homólogo Donald Trump, con quien tiene previsto reunirse en marzo, el presidente también criticó el resurgimiento del proteccionismo global y afirmó que la resiliencia de Brasil depende de la diversificación de su base económica y de sus relaciones comerciales.

"Vemos a la República de Corea como un socio estratégico para lograr estos dos objetivos", enfatizó. (ANSA).