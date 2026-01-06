UE-Mercosur: Lula quiere hablar con Meloni y destrabar firma

Lula tiene la intención de hablar con la líder italiana para defender el argumento de que la firma del acuerdo comercial es estratégica ante la creciente presión de Estados Unidos sobre los países sudamericanos tras los ataques contra Venezuela.

Según CNN Brasil, el presidente cree que el nuevo escenario en Venezuela puede "sensibilizar" a los líderes europeos sobre la importancia del acuerdo, cuya firma se ha prolongado durante más de 25 años.

En diciembre, Lula declaró haber hablado con Meloni e informó que la primera ministra pidió tiempo para convencer a los agricultores italianos sobre la importancia del tratado, mientras reclamaba a la UE más fondos para el sector.

Según el presidente, la primera ministra afirmó no estar en contra del acuerdo, como el gobierno francés, pero afirmó que necesitaba más tiempo para formalizar la firma.

Lula se había comprometido a concretar el acuerdo el 20 de diciembre, en el marco de la cumbre del Mercosur en Foz do Iguazú, ocasión en la que era esperada la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Precisamente este martes, Von der Leyen propuso reforzar la política agrícola común (PAC) en el próximo presupuesto plurianual con una asignación comprometida de 293.700 millones de euros para garantizar una renta justa para los agricultores y la seguridad alimentaria a largo plazo.

Un refuerzo de los fondos de la PAC había sido una de las condiciones de Meloni para sumar su voto al acuerdo con el Mercosur y así alcanzar la mayoría absoluta que permita firmarlo.

Los Estados miembros tendrán acceso anticipado a los recursos de la revisión intermedia: aproximadamente 45.000 millones de euros que podrán movilizarse de inmediato para apoyar a los agricultores.

También se reforzarán los instrumentos anticrisis, duplicando la red de seguridad para estabilizar los mercados agrícolas hasta alcanzar los 6.300 millones de euros.

En una carta dirigida a Nikos Christodoulides, presidente de la Presidencia rotatoria del Consejo de la UE, y a Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, la presidenta ejecutiva de la UE subraya que la PAC seguirá siendo el principal instrumento político de la UE para garantizar una renta justa para los agricultores, garantizar la seguridad alimentaria a largo plazo y mejorar el atractivo y las condiciones de vida de las zonas rurales.

La presidenta de la Comisión enfatiza que la predistribución de recursos permitirá disponer de fondos "ya en 2028 para satisfacer las necesidades de los agricultores y las comunidades rurales".

Von der Leyen también aboga por el fortalecimiento de la reserva para crisis, que se complementará con la posibilidad de que los agricultores accedan a pagos extraordinarios, especificando que estos podrán utilizarse "en caso de desastres naturales, fenómenos climáticos adversos o enfermedades animales".

En el ámbito territorial, la presidenta reitera que al menos el "10% de los recursos de cada plan nacional y regional" debe asignarse a las zonas rurales, para garantizar un enfoque político integral ante los desafíos que enfrentan.

Según la Comisión, "la combinación de estos instrumentos políticos y presupuestarios proporcionará a los agricultores y las comunidades rurales un nivel de apoyo sin precedentes", haciendo que el sector agrícola europeo sea "más competitivo y esté mejor preparado para afrontar los desafíos globales".

(ANSA).