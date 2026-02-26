UE-Mercosur: luz verde de Argentina al acuerdo comercial

El texto fue aprobado con 69 votos a favor y solo 3 en contra, y ahora será enviado al Poder Ejecutivo para su promulgación.

El acuerdo, según fuentes oficiales, permitirá la eliminación de aranceles para el 92% de las exportaciones del Mercosur hacia la Unión Europea y generará un impacto significativo para la Argentina, con proyecciones de crecimiento exportador de hasta 122% en diez años.

Sectores estratégicos como energía, minería, agroindustria e industria se verán especialmente beneficiados.

Argentina es el segundo país del bloque sudamericano en dar su aprobación final al pacto entre ambos bloques, apenas horas después de su aprobación por parte del Parlamento uruguayo.

