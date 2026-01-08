UE-Mercosur: Macron, Francia votará en contra del acuerdo con el Mercosur

(AMPLIADA) (ANSA) - PARIS, 08 GEN - El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció hoy que Francia votará en contra del acuerdo del Mercosur.

Según Le Figaro, Macron "confirmó esta postura e informó a Ursula von der Leyen directamente por teléfono esta tarde".

En una nota, Macron subrayó que Francia "votará en contra de la firma del acuerdo entre la Unión Europea y los países del Mercosur", a pesar de los "innegables progresos", que deben "ser reconocidos a la Comisión Europea".

Para el líder francés, es necesario "registrar el rechazo político unánime al acuerdo, como se mostró claramente en los recientes debates en la Asamblea Nacional y en el Senado".

"La etapa de la firma del acuerdo -advirtió Macron- no representa el fin de la historia. Seguiré luchando por la plena y concreta implementación de los compromisos obtenidos por la Comisión Europea y para proteger a nuestros agricultores".

"Francia está a favor del comercio internacional, pero el acuerdo UE-Mercosur es un acuerdo de otro tiempo, negociado hace demasiado tiempo, sobre bases demasiado antiguas", afirmó el presidente francés en la nota en la que confirma el "no" de Francia al acuerdo comercial con los países del Mercosur.

Según Macron, que desde hace tiempo se enfrenta a la oposición de los agricultores franceses, quienes incluso hoy se manifestaron en París contra el acuerdo, "si bien la diversificación comercial es necesaria, el beneficio económico del acuerdo UE-Mercosur seguirá siendo limitado para el crecimiento francés y europeo (+0,05% del PIB de la UE para 2040, según la Comisión).

"Esto no justifica exponer cadenas agrícolas sensibles y esenciales para nuestra soberanía alimentaria", advirtió Macron, reconociendo no obstante los "progresos" logrados con Bruselas: "una cláusula de salvaguardia específica", como una especie de "freno de emergencia" sobre las importaciones agrícolas de los países latinoamericanos del Mercosur en caso de un choque en el mercado europeo. Pero también "medidas de reciprocidad sobre las condiciones de producción" y "controles" reforzados.

"Muchos de estos progresos", continúa el presidente de la segunda economía de la zona euro, "aún deben ser finalizados y Francia velará por esto".

Macron también se mostró satisfecho con otros "compromisos importantes de la Comisión Europea" sobre el monto del futuro presupuesto de la Política Agrícola Común (PAC) y sobre los precios de los fertilizantes. (ANSA).