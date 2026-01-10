UE-Mercosur: más protestas en Europa con tractores por el Mercosur

Hoy, los tractores vuelven a circular por las carreteras de varias provincias del país para protestar contra el acuerdo de libre comercio transatlántico, tras la aprobación ayer de la mayoría de los países europeos. Así lo anunció la Policía Federal.

Algunas protestas han sido disueltas en la provincia de Lieja, pero los disturbios en Valonia siguen siendo generalizados. Los mayores problemas se concentran en las provincias de Hainaut y Namur, así como en la zona de Luxemburgo, donde el tráfico se ve gravemente ralentizado o interrumpido por los bloqueos.

La Policía Federal belga insta a los conductores a consultar el sitio web inforoute.be para obtener información actualizada en tiempo real sobre la situación y rutas alternativas.

El gobierno belga se abstuvo ayer en la votación en Bruselas sobre el acuerdo comercial europeo con países sudamericanos.

Asimismo, varios miles de agricultores se congregaron hoy en Athlone, en el centro de Irlanda, para protestar contra el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur.

"No al Mercosur" y "Apoyemos la agricultura irlandesa" eran algunos de los lemas que se veían en los carteles fijados a algunos de los numerosos tractores que convergieron en la ciudad, situada a medio camino entre Dublín y Galway, al día siguiente de que la Comisión Europea diera luz verde al acuerdo, al que se había opuesto el gobierno irlandés. (ANSA).