Ue-Mercosur: Meloni pidió dos semanas para ajustar el texto

Se esperaba que el acuerdo se firmara este sábado en la cumbre que el bloque sudamericano realizará en Brasil, pero Meloni declaró el miércoles que Italia no lo firmaría hasta que se implementen las garantías. Francia ha expresado la misma postura, por lo que la firma del acuerdo se pospondrá hasta enero.

"Estamos trabajando para posponer la cumbre con el Mercosur, lo que nos da algunas semanas más para intentar dar las respuestas que exigen nuestros agricultores, las garantías necesarias para nuestros productos y así poder aprobar el acuerdo cuando, como hemos dicho, tengamos todas las garantías", declaró Meloni a la prensa en la cumbre de la UE en Bruselas.

Por su parte, el canciller alemán, Friedrich Merz, uno de los más firmes impulsores del acuerdo, reveló que durante la cumbre del Consejo Europeo "Italia nos ha pedido que pospongamos la firma del acuerdo sobre el Mercosur dos semanas más".

"Giorgia Meloni ha declarado que, en coordinación con la Comisión Europea, garantizará que esta reunión en Brasilia para la firma pueda tener lugar a mediados de enero a más tardar. Por lo tanto, ahora es seguro que el Mercosur entrará en vigor una vez que el gobierno italiano dé su consentimiento", dijo Merz.

El canciller alemán dijo aún confiar en que "Francia también lo apruebe. Pero si no es así, contamos con una mayoría cualificada", añadió. (ANSA).