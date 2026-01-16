Ue-Mercosur: nuevas protestas de agricultores españoles

Las movilizaciones, que comenzaron este jueves convocadas por las organizaciones profesionales agrarias Asaja, COAG y UPA, continuaron hoy en Extremadura, Oviedo y Burgos.

Las organizaciones agrarias convocaron otras protestas para los próximos días y para el 29 de enero una a nivel nacional.

Varias tractoradas en Extremadura aglutinaron en varias carreteras a 1000 tractores.

El acuerdo va a "infectar" a los consumidores europeos debido a que llegarán "alimentos de muy baja calidad, tratados con sustancias prohibidas, con fitosanitarios y que son totalmente nocivos para la salud", advirtió el presidente de Asaja Extremadura, Angel Garcia Blanco.

El centro de Oviedo fue colapsado por unos 200 tractores con pancartas en las que se podía leer "Por un futuro en el campo. Sin Mercosur".

Los sindicatos agrarios de Oviedo dijeron que "no tienen miedo al mercado" sino a competir con prácticas desleales.

En Burgos unos 1.500 agricultores y ganaderos y más de 500 tractores se echaron a la calle con carteles en los que se podía leer "Sin el sector primario, tu nevera será un armario" y "Mercosur: ruina, hambre y esclavitud".

Mercosur "lo único que va a traer al campo es miseria, carne contaminada y de mala calidad para nuestras mesas", declaró el presidente de Asaja Burgos, Esteban Martínez.

"Nos quieren meter veneno en el plato, productos que en Europa llevan prohibidos décadas", dijo David Martínez, de Agricultores y Ganadores Unidos.

Los convocantes consideran que el acuerdo de libre comercio entre la UE y Mercosur, que se ratifica mañana en Paraguay, supondrá la "ruina" para el sector primario al entrar en el mercado productos más baratos pero sometidos a menos controles sanitarios.

Se teme el impacto que el acuerdo tendrá en la carne de vacuno, el azúcar, el arroz, cítricos, miel, mientras que hay sectores beneficiados como el aceite de oliva, el vino y el porcino.

Actualmente, cuando estos productos españoles llegan a los países del Mercosur pagan unos aranceles de entre el 10% y el 35%, que en un plazo de 15 años se eliminarán.

Los productos de los países de Mercosur tampoco estarán sujetos a aranceles cuando lleguen a Europa, donde se venderán más baratos.

Los agricultores protestan también por el recorte de las ayudas que la UE prepara para el sector de unos 900 millones de euros, según prevé la propuesta de Política Agraria Común, que entrará en vigor en 2028, y que contempla una disminución del 18%.

El gobierno español de Pedro Sánchez ha defendido desde el principio el acuerdo de la UE con Mercosur.

España representó el 9% de las exportaciones y el 18% de las importaciones totales de la UE a Mercosur en 2024.

El ministerio español de Economía calcula que cuando el acuerdo esté desplegado las exportaciones españolas crecerán un 37%. (ANSA).