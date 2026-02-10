Ue-Mercosur: Parlamento Europeo aprueba salvaguardias

El nuevo reglamento, ya acordado provisionalmente con el Consejo, fue adoptado de manera definitiva con el mismo resultado de votación.

En el documento se establecen los mecanismos mediante los cuales la UE podrá suspender temporalmente las preferencias arancelarias contempladas en el acuerdo con el Mercosur para las importaciones agrícolas procedentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, en caso de que un aumento de las importaciones cause perjuicios a los productores europeos.

Según las nuevas normas, la Comisión iniciará una investigación sobre la eventual necesidad de aplicar medidas de protección cuando las importaciones de productos agrícolas sensibles —entre ellos aves de corral, carne bovina, huevos, cítricos y azúcar— aumenten un 5% respecto del promedio de los últimos tres años (por debajo del umbral anual del 10% propuesto inicialmente por la Comisión).

También se activará la investigación cuando los precios de importación sean un 5% inferiores a los precios internos de referencia.

La apertura de una investigación también podrá ser solicitada por un Estado miembro, o por una persona física o jurídica que represente al sector afectado, así como por una asociación que actúe en su nombre, en caso de amenaza de perjuicio grave.

Además, al menos una vez cada seis meses, la Comisión deberá presentar al Parlamento un informe de evaluación sobre el impacto de las importaciones de productos sensibles.

"Las cláusulas de salvaguardia garantizarán que el acuerdo UE-Mercosur esté acompañado por un mecanismo de protección equilibrado y creíble para nuestro sector agrícola", declaró el eurodiputado Gabriel Mato, ponente de la iniciativa.

Las cláusulas "refuerzan el monitoreo del mercado, introducen criterios claros y objetivos para identificar posibles perturbaciones y permiten una acción más rápida en el caso de productos sensibles cuando existen indicios de daño.

Ofrecerán estabilidad y previsibilidad a los agricultores, preservando al mismo tiempo el equilibrio general del acuerdo", agregó.

Una vez adoptado formalmente por el Consejo, el reglamento será publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea y se aplicará a partir de la entrada en vigor del acuerdo comercial interino UE-Mercosur. (ANSA).