UE-Mercosur: Parlamento Europeo manda el acuerdo a los tribunales

En una reñida votación, los legisladores en Estrasburgo votaron 334 a favor y 324 en contra de solicitar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que determine si el acuerdo, respaldado por la mayoría de los países de la UE y la Comisión Europea, pero con la oposición de Francia, Polonia y asociaciones de agricultores, es compatible con la política del bloque.

El resultado de la votación fue recibido con gritos de júbilo por agricultores que protestaban frente a la sede del Parlamento, y lamentado por la Comisión Europea, cuya presidenta, Ursula von der Leyen, firmó el acuerdo el fin de semana pasado con los mandatarios del Mercosur.

"En nuestro análisis, las cuestiones planteadas en la moción del Parlamento no están justificadas, pues la Comisión ya las ha abordado con gran detalle. "No se trata de cuestiones nuevas; ya se han abordado", declaró el portavoz Olof Gill, al ser preguntado sobre la moción aprobada en el PE para solicitar el dictamen del Tribunal de Justicia de la UE sobre el acuerdo del Mercosur.

Francia, el gran enemigo del acuerdo UE-Mercosur, también saludó la decisión de los legisladores europeos, cuyo voto fue "coherente con la posición" francesa, que "dice no" al tratado, según un comunicado de la cancillería en París.

Muchos agricultores estallaron de júbilo frente al Parlamento Europeo tras enterarse de que los eurodiputados habían pedido el parecer de los tribunales sobre la validez del acuerdo. Cientos de ellos se congregaron en Estrasburgo, algunos en tractores, para expresar su oposición al acuerdo, firmado el sábado en Paraguay. (ANSA).