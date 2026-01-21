UE-Mercosur: polémica por la aplicación provisoria del acuerdo

"La decisión del Parlamento Europeo sobre el acuerdo del Mercosur es lamentable. No tiene en cuenta la situación geopolítica. Estamos convencidos de la legitimidad del acuerdo.

Basta de retrasos. El acuerdo debe aplicarse provisionalmente", escribió en X.

"La decisión de hoy de llevar el acuerdo UE-Mercosur ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea corre el riesgo de generar retrasos innecesarios en un momento en que Europa necesita claridad y orientación. En la turbulenta situación geopolítica actual, Europa no puede permitirse una parálisis prolongada ni incertidumbre", enfatizó el Grupo PPE (Partido Popular Europeo) en un comunicado.

"Por lo tanto, solicitamos su aplicación provisional, ya que podría mejorar la previsibilidad y generar oportunidades de negocio en la región sudamericana para las empresas y los ciudadanos europeos", agregó el texto.

Por su parte, Manon Aubry, copresidente de The Left (grupo de parlamentarios de izquierda), expresó que "esta votación representa una importante victoria" para el grupo, ya que todos sus miembros "firmaron la resolución que solicita la remisión del acuerdo UE-Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea".

"Sin embargo, cualquier iniciativa del Consejo y la Comisión Europea para promover la aplicación provisional del acuerdo constituiría otro escándalo democrático, mientras que los agricultores llevan meses protestando contra este acuerdo", agregó.

"Por nuestros agricultores, el medio ambiente y la salud pública, seguimos firmemente movilizados contra este acuerdo y seguiremos luchando para garantizar que sea rechazado por el Parlamento Europeo", subrayó.

The Left promovió la primera resolución —la segunda, de los Patriotas, fue rechazada— sobre remitir el acuerdo al Tribunal de la UE, que fue aprobado por la Cámara por diez votos. (ANSA).