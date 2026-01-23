UE-Mercosur: Presidente del Consejo Europeo pide aplicación provisoria

"El Consejo ya decidió la semana pasada no solo autorizar a la Comisión a firmar el acuerdo con Mercosur, sino también a proceder a su aplicación provisional. Esta es la posición del Consejo. Por lo tanto, insto a la Comisión a que haga uso de esta decisión y aplique el acuerdo provisional", dijo Costa.

"Varios líderes plantearon durante la cumbre extraordinaria la cuestión de la aplicación provisional, y es evidente el interés en garantizar que los beneficios de este importante acuerdo se apliquen lo antes posible", añadió por su parte la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

"Aún no hemos tomado una decisión. ¿Cuál es el procedimiento? Solo es necesaria una decisión cuando uno o más países del Mercosur hayan completado sus procedimientos y estén prácticamente preparados. En resumen, estaremos preparados cuando ellos lo estén", añadió Von der Leyen. (ANSA).