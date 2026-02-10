Ue-Mercosur: Primera ratificación en el Congreso brasileño

El texto, presentado la semana pasada por el gobierno, recibió el dictamen favorable del ponente Arlindo Chinaglia en la comisión y podría presentarse ante el pleno de la Cámara después del Carnaval.

Según el diputado, el acuerdo amplía las oportunidades de innovación, fomentando la importación de bienes de capital y la adopción de nuevas técnicas de producción, con posibles impactos positivos en el desarrollo económico sostenible del país.

"Nos encontramos en un momento decisivo, en un contexto global en el que las instituciones multilaterales se ven sometidas a constantes ataques", observó Chinaglia, enfatizando la necesidad de acelerar la entrada en vigor del acuerdo.

La postura de Brasil, compartida por otros países del bloque sudamericano, Argentina, Paraguay y Uruguay, se enfrenta, sin embargo, a la incertidumbre y a una desaceleración en Europa.

El Parlamento Europeo ha solicitado un dictamen jurídico al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que podría retrasar la implementación del tratado. El acuerdo entre el Mercosur y la UE se firmó en diciembre, tras más de 26 años de negociaciones.

(ANSA).