Ue-Mercosur: Se acerca la aplicación provisoria

Costa hizo esta declaración en la madrugada de este viernes (23), tras una reunión extraordinaria de los líderes de los 27 países miembros para debatir las relaciones transatlánticas de la UE, una cumbre convocada tras los intentos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de apropiarse de Groenlandia.

Según el titular del Consejo Europeo, cuando los países de la Unión Europea aprobaron el acuerdo el 9 de enero, también dieron su aprobación a una posible vigencia provisional del tratado.

"El Consejo [de la UE] ya ha decidido no solo autorizar a la Comisión Europea a firmar el acuerdo con el Mercosur, sino también proceder a su aplicación provisional. Por lo tanto, invito a la Comisión Europea a aprovechar esta decisión e implementar el acuerdo provisional", declaró el funcionario portugués.

"Varios líderes plantearon esta cuestión esta noche, y es evidente el interés en garantizar que los beneficios de este importante acuerdo se apliquen lo antes posible", añadió. Sin embargo, según Costa, es necesario que "uno o más países del Mercosur" ratifiquen el tratado.

"En resumen, estaremos listos cuando ellos lo estén", enfatizó el presidente del Consejo Europeo, el órgano que reúne a los jefes de Estado o de Gobierno de los 27 Estados miembros y es responsable de definir la orientación política del bloque.

Brasil no se detendrá hasta lograr la ratificación, como adelantó su vicepresidente, Geraldo Alckim, y el presidente argentino, Javier Milei, incluyó la aprobación del acuerdo en la agenda de las sesiones extraordinarias del Congreso que acaba de convocar.

El Consejo de la Unión Europea, que aprobó el acuerdo comercial, reúne a los 27 gobiernos a nivel ministerial para adoptar legislación y coordinar políticas, mientras que la Comisión Europea es el órgano ejecutivo del bloque.

Alemania, principal potencia industrial de la UE, presiona para que se aplique provisionalmente la asociación con Mercosur, que creará la mayor zona de libre comercio del mundo, pero Francia se opone y aún espera bloquear el tratado en el Parlamento Europeo. También España sumó presión para la aplicación. (ANSA).