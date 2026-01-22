Ue-Mercosur: si se aplica en forma provisional, sería "estupro democrático", Francia

La moción contra la presidenta de la Comisión Europea obtuvo 390 votos en contra, 165 a favor y diez abstenciones. Para aprobarse, se requería una mayoría de dos tercios de los votos emitidos, lo que representa la mayoría de los 720 eurodiputados.

Esta es la cuarta moción de censura de la que se libra Von der Leyen, miembro de la derecha, en el Parlamento Europeo.

"La verdadera censura al Mercosur se aprobó ayer gracias a la remisión" al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), declaró el eurodiputado François-Xavier Bellamy, del grupo derechista PPE.

Este recurso, interpuesto por 150 eurodiputados de todo el espectro político opuestos al acuerdo comercial, recibió el miércoles un estrecho apoyo de 334 votos a favor y 324 en contra.

La remisión al Tribunal de Justicia de la UE representa un revés para Von der Leyen, quien había elogiado este tratado, que elimina los aranceles en más del 90% del comercio bilateral. El TJUE deberá determinar ahora si el acuerdo, firmado el sábado en Paraguay tras más de 25 años de negociaciones, cumple con los tratados europeos o si debe ser rechazado.

Antes de la decisión del Tribunal Europeo, la Comisión tiene derecho a aplicar el tratado provisionalmente. Sin embargo, esto aún no está resuelto, subraya Bruselas, tras expresar su "profunda decepción" tras la votación.

La portavoz del gobierno de Francia, Maud Bregeeon, advirtió este jueves que si la Comisión decide aplicar en forma provisional el acuerdo, sería como una forma de "estupro democrático".

Si Von der Leyen "recurriera a la fuerza imponiendo una aplicación provisional (del tratado), esto sería, en comparación con la votación celebrada en Estrasburgo, una forma de estupro democrático", dijo la portavoz del gobierno de Emmanuel Macron.

