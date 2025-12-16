Ue-Mercosur: Sombras sobre la firma el próximo sábado

Von der Leyen necesita la aprobación de una mayoría calificada de al menos 15 de los 27 miembros de la Unión Europea, siempre que representen el 65% de la población.

Francia, la segunda economía del bloque, ha solicitado un aplazamiento de la votación hasta 2026 y cuenta con el apoyo explícito de Hungría y Polonia. Alemania y España apoyan el acuerdo y piden firmarlo en 2025.

En este escenario, el papel de Italia, el tercer país más poblado de la UE, podría ser decisivo. El gobierno de Giorgia Meloni afirma apoyar el pacto con Mercosur, pero también ha expresado reservas sobre los efectos en el sector agrícola y ya ha indicado que no le importaría votarlo el próximo año.

"Si hay tiempo [para firmar el 20 de diciembre, cuanto antes, mejor. Si no, significará que necesitamos más tiempo, pero el objetivo de Italia es proteger el sistema de producción europeo", declaró recientemente el ministro de Agricultura italiano, Francesco Lollobrigida.

Por su parte, el ministro de Estado irlandés de Asuntos Europeos y Defensa, Thomas Byrne, afirmó que prevé que la votación sobre el acuerdo comercial del Mercosur se pospondrá hasta enero del próximo año.

"Espero que el asunto se posponga hasta enero, pero veremos qué sucede en el debate entre los líderes. Ciertamente, no se decidirá a nivel de líderes, pero podrían incluirlo en el debate" en la cumbre programada para el jueves y el viernes, declaró Byrne al margen del Consejo de Asuntos Generales.

"Sin embargo, los indicios que tengo por el momento indican que bien podría posponerse hasta enero. Hay algunos países que aún tienen inquietudes al respecto, incluso el gobierno irlandés", añadió. "Veremos qué sucede esta semana, pero preveo que no habrá votación sobre el Mercosur esta semana". (ANSA).