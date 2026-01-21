UE-Mercosur: sudamericanos quieren rápida ratificación

Argentina, en particular, aspira a ser la primera de las cuatro naciones del bloque en obtener la aprobación del Congreso: el presidente ultraliberal Javier Milei está convencido de ello, tras haber incluido el tema en la agenda de las sesiones parlamentarias extraordinarias, que comienzan el 2 de febrero.

El Poder Ejecutivo aspira a una rápida aprobación antes del inicio de las sesiones ordinarias en marzo, según el periódico LA NACION.

En Brasil, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva trabaja para garantizar que el acuerdo comercial —del cual el presidente fue un impulsor clave— se considere a principios del año legislativo, a partir de febrero, según información del periódico O Globo. La ratificación podría tener lugar en el primer semestre de 2026, según las autoridades brasileñas.

En Paraguay, sin embargo, no se espera que el proyecto de ley se discuta antes de marzo. Mientras tanto, en Uruguay, pese a la falta de una fecha oficial, tanto la mayoría como la oposición han manifestado su voluntad de agilizar su consideración. (ANSA).