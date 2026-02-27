Ue-Mercosur: "Una mala sorpresa", afirma Macron

La jefa de la UE, Ursula von der Leyen, declaró el viernes que la Unión Europea implementará el gigantesco acuerdo comercial con el bloque sudamericano del Mercosur a la espera del fallo del máximo tribunal sobre su legalidad.

"Para Francia, esto es una sorpresa, y una mala", declaró Macron en un enérgico comunicado, añadiendo que la medida demuestra "malos modales hacia el Parlamento Europeo".

"La Comisión Europea ha tomado la decisión unilateral de aplicar provisionalmente el acuerdo con Mercosur, a pesar de que el Parlamento Europeo no lo ha votado. Por lo tanto, asume una gran responsabilidad", agregó el presidente francés.

En declaraciones junto al primer ministro esloveno, Robert Golob, Macron afirmó que se asegurará de que "se respete lo que hemos negociado arduamente durante los últimos meses".

"Seremos inflexibles en el cumplimiento de estas normas, ya que Europa ha endurecido significativamente las normas para nuestros productores en los últimos años", añadió.

"Por lo tanto, nunca defenderé un acuerdo laxo con las importaciones y severo con lo que producimos en el país, porque es incoherente para los consumidores europeos y atenta contra la soberanía europea", concluyó Macron (ANSA).