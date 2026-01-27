UE-Mercosur: Uruguay acelera ratificación, pero observa también a Asia

El gobierno decidió adelantar la consideración parlamentaria del tratado, distribuyendo el texto a las partes antes de que finalicen los procedimientos formales a nivel de bloque.

Esta tarde, según informa Ámbito Económico, el canciller Mario Lubetkin entregará copias del pacto al Parlamento, lo que permitirá a los legisladores comenzar su análisis sin esperar la documentación certificada de Paraguay, que ostenta la presidencia pro tempore del Mercosur.

Esta medida forma parte del esfuerzo del bloque sudamericano por finalizar el acuerdo con Bruselas, a pesar de las incertidumbres del lado europeo, relacionadas con la reciente remisión del pacto al Tribunal de Justicia.

Al mismo tiempo, Montevideo fortalece su presencia en Asia.

Representantes de 107 empresas de sectores que abarcan desde la agroalimentación hasta la logística, los servicios y la industria acompañarán al presidente, Yamandú Orsi, en su misión oficial a China, programada para las próximas semanas.

La delegación participará en reuniones institucionales, seminarios y conferencias de negocios en Pekín y Shanghái. La agenda también incluye un encuentro entre Orsi y el presidente chino, Xi Jinping, así como reuniones con líderes del Partido Comunista y discursos ante líderes empresariales locales.

(ANSA).