Ue-Mercosur, Von der Leyen destaca su importancia

"La aprobación del Mercosur es de enorme importancia", declaró Von der Leyen, a su llegada al Consejo Europeo, en Bruselas. El Mercosur, explicó, "desempeña un papel central en nuestros acuerdos comerciales".

Una de las voces más firmes a favor del acuerdo es la del canciller Friedrich Merz, canciller de Alemania, la mayor economía de la UE.

"Debemos decidir entre hoy y mañana la aprobación del acuerdo con el Mercosur, que lleva 25 años negociándose; ahora es el momento de tomar una decisión", dijo Merz al llegar al Consejo.

Según el canciller alemán, "si la UE quiere mantener su credibilidad en la política comercial global, la decisión debe tomarse ahora, y solo puede ser una: que Europa dé su consentimiento y que la presidenta de la Comisión y el del Consejo viajen a Sudamérica para firmar este acuerdo".

Otro líder europeo que expresó su apoyo a la firma del acuerdo con el bloque sudamericano fue Pedro Sánchez, jefe del Gobierno español, para quien "el acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur es un paso clave para fortalecer el papel geoeconómico y geopolítico de Europa en un panorama internacional cada vez más complejo".

"El gobierno español lleva tiempo sosteniendo que este acuerdo comercial es el primero de muchos otros que serán necesarios para que Europa gane peso geoeconómico y geopolítico en un momento en que todo esto se pone en tela de juicio", recordó.

Según Sánchez, la Unión debe centrarse decididamente en la apertura comercial. "Creo que Europa debe abrirse a estos acuerdos comerciales, especialmente con una región tan cercana a España cultural, económica e históricamente, en todos los aspectos, como Mercosur".

Esta decisión se hace aún más urgente por el contexto global: "En un momento en que esto se ve cuestionado por adversarios claros, como es el caso de Putin, o incluso por aliados tradicionales, como es el caso de la administración estadounidense".

El presidente del gobierno español advirtió que no alcanzar un acuerdo representaría un fracaso político para Europa: "Creo que sería muy frustrante que Europa no pudiera llegar a un acuerdo con Mercosur tras aprobar con éxito las cláusulas de salvaguardia para el sector primario europeo en el Parlamento Europeo".

Sánchez destacó que el expediente ya está listo para su ratificación: "Tenemos todo preparado, y la presidencia del Mercosur, el gobierno brasileño, también tiene todo listo para que este sábado se pueda ratificar, en nombre de Europa, por la Presidencia de la Comisión Europea, este importante acuerdo comercial". (ANSA).