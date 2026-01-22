UE: Merz arremete contra Europa, "nuestro destino está en nuestras manos"

El día de Friedrich Merz en Davos coincide con la marcha atrás de Trump, quien abandonó la idea de tomar Groenlandia por la fuerza y la nueva oleada de aranceles que había anunciado contra Europa. Pero, al igual que la primera ministra Giorgia Meloni, la canciller alemana también busca moderación con Washington, distanciándose del tono más acalorado empleado por el presidente francés Emmanuel Macron dos días antes.

Sobre Groenlandia, "se están dando pasos en la dirección correcta: celebro las declaraciones de Trump de anoche", declaró Merz en inglés ante la audiencia del Foro Económico Internacional. Por supuesto, no faltan pasajes más contundentes: "Cualquier amenaza de apoderarse de territorios europeos por la fuerza sería inaceptable" y "Nuevos aranceles amenazarían los cimientos de las relaciones transatlánticas".

Pero el llamado más obvio a la cautela del moderado líder alemán, ante la imprevisibilidad de su aliado estadounidense, es: "A pesar de toda la frustración y la ira de los últimos meses, no debemos apresurarnos a descartar la asociación transatlántica".

Los desafíos militares (Rusia) y económicos (China y Estados Unidos) son a largo plazo, y los europeos se enfrentan a un difícil proceso de introspección: "Nuestro destino está en nuestras manos. Es nuestra responsabilidad y libertad moldearlo.

Tenemos esta tarea histórica ante nosotros, y Alemania quiere liderarla desempeñando un papel clave", apunta el canciller.

Con Alemania rearmándose agresivamente ante una guerra en Ucrania percibida como mucho más cercana a Berlín que a Roma, es la economía la que sugiere una unidad de propósito con Giorgia Meloni. De ahí un plan conjunto para ambos países, fuertemente interconectados dado el impulso de las exportaciones y la densa red entre los gigantes industriales alemanes y los proveedores italianos de mecánica y diseño.

"Hemos formulado una serie de propuestas", declaró Merz en Davos: "Un freno de emergencia a la burocracia" y una "modernización del presupuesto europeo que priorice la competitividad". En resumen, "una Europa ágil y dinámica" y una administración más eficiente. Este plan se presentará en el Consejo de la UE en Bruselas y se ultimará en la cumbre ítalo-alemana, copresidida por ambos jefes de gobierno en la Villa Doria Pamphili de Roma. Pero, sobre todo, se centrará en una cumbre europea "especial", según Merz, el 12 de febrero, "para marcar la pauta" de reformas urgentes, incluyendo "un rápido avance en la unión del mercado de capitales".

Por lo tanto, algo se está moviendo entre los países más influyentes de Europa. El plan surge después de que Merz se reuniera con Mario Draghi en Berlín el martes para una "larga conversación" sobre su plan para la competitividad.

El ex primer ministro y presidente del BCE, y Enrico Letta, autor de un plan para completar el mercado único, estarán en Bruselas el día 12. Mientras tanto, la prensa alemana especula sobre un "nuevo eje Merz-Meloni".

Con un interrogante: el impulso compartido a la inversión y la reducción de la burocracia son un factor de unión, mientras que la apuesta de Merz por el mercado de capitales europeo y una defensa independiente de Estados Unidos "lo antes posible" no lo son tanto. (ANSA).