UE: Merz, otro líder europeo que se suma a reforzar lazos tácticos con Xi

Por Francesco Betr• (ANSA) - PEKIN, 26 FEB - El canciller alemán, Friedrich Merz, fue recibido hoy en Pekín por el presidente chino, Xi Jinping, para una reunión en Diaoyutai -complejo residencial para hospedar visitas extranjeras-, en una coyuntura en la cual la Unión Europea (UE) está redefiniendo sus relaciones comerciales ante la hostilidad arancelaria y geopolítica impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump

Por ese motivo, ya otros líderes europeos habían viajado a Pekín para reunirse con Xi y fortalecer así un acercamiento táctico con China

De hecho, luego de que lo hicieran el presidente francés, Emmanuel Macron, y el premier británico, Keir Starmer, hoy le tocó el turno a Merz, quien fue recibido con honores militares por el primer ministro Li Qiang en el Gran Salón del Pueblo

Luego, Merz se reunió con Xi en la Diaoyutai State Guesthouse, según la cadena estatal CCTV

Posteriormente, el canciller alemán tiene previsto ir a Hangzhou, un centro logístico y tecnológico en el este de China

Tras la visita del ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, en diciembre pasado, Merz, quien viajó a China con una delegación de unas 30 empresas, dejó claro el objetivo: Alemania pretende ampliar las relaciones económicas y diplomáticas con China porque "hay un gran potencial de crecimiento para ambos países"

No obstante, el líder alemán también marcó límites

Así, Berlín quiere reducir su dependencia de Pekín, actualmente el mayor socio comercial de Alemania: en 2025, el comercio alcanzó los 251.800 millones de euros

Merz, sin embargo, pretendió evitar el "error" de una disociación total; abogó por un "diálogo entre iguales" y una cooperación "justa"; y planteó las cuestiones del exceso de capacidad industrial y las restricciones chinas a la exportación de materias primas estratégicas, cruciales para la principal industria manufacturera europea y la tercera economía mundial

En ese marco, se incorporaron cinco acuerdos intergubernamentales, entre otros, para fortalecer la cooperación climática y reactivar las exportaciones alemanas de carne de cerdo, suspendidas desde 2020 debido a la peste porcina

También se están negociando acuerdos entre China Media Group y las asociaciones alemanas de fútbol y tenis de mesa, así como, según Merz, la compra de 120 aviones Airbus adicionales por parte de Pekín

Eso representa un cambio con respecto a la definición de "rival sistémico" adoptada por el anterior gobierno alemán

Xi parece haber valorado el enfoque: en efecto, expresó su disposición a impulsar la asociación estratégica integral "a nuevas alturas", reiterando la importancia que concede a las relaciones chino-alemanas y a la cooperación estratégica

Es probable que la cuestión de Ucrania también haya figurado en las conversaciones de los líderes

La guerra con Rusia, que ya lleva cuatro años, convierte a Pekín en un interlocutor clave para el Kremlin

"Los principales problemas geopolíticos ya no pueden resolverse sin la participación de China", declaró Merz antes de partir

Mientras, Pekín reiteró su postura "objetiva e imparcial"

Por su parte, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Mao Ning, enfatizó hoy que no se deben usar armas nucleares, y aprovechó la ocasión para exigir un acuerdo de paz "integral, duradero y vinculante"

En ese sentido, además, instó a las partes a actuar con moderación y a evitar una escalada

Tras las visitas de los líderes de Francia, el Reino Unido, Corea del Sur, Irlanda, Finlandia y el primer ministro canadiense, Mark Carney, es evidente que muchos aliados de Estados Unidos consideran cada vez más a Pekín como socio

Esta dinámica podría favorecer al gobierno chino ante la probable visita de Trump a China, a finales de marzo o principios de abril próximos (ANSA)