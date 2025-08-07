UE: Migrantes llevan a España a récord de población

A esta cifra del 1 de julio de 2025 que recoge la Estadística Continua de Población (ECP) del INE se llegó tras aumentar la población residente en España en 119.811 personas en el segundo trimestre de este año.

La población nacida en el extranjero -9.686.214 personas- fue mayor que la de nacionalidad extranjera, debido a los procesos de adquisiciones de nacionalidad española.

El número de extranjeros aumentó en 95.277 personas durante el trimestre, hasta las 7.050.174, mientras que la población de nacionalidad española aumentó en 24.534 gracias a procesos de adquisición de nacionalidad.

El número de personas nacidas en España disminuyó en 18.120.

Las principales nacionalidades de los inmigrantes durante el segundo trimestre de 2025 fueron la colombiana (con 36.100 llegadas a España), la marroquí (25.000) y la venezolana (21.600).

Perú figura en el quinto lugar con 16.700 llegadas.

Las nacionalidades más numerosas de los emigrantes fueron la colombiana (con 9800 salidas), la española (9700) y la marroquí (9200).

Las regiones Valenciana, Cataluña y Madrid suman casi el 62% de los 508.475 nuevos habitantes de España en los últimos 12 meses y más del 55% de las 601.905 personas nacidas en el extranjero asentadas en territorio español desde el 1 de julio de 2024.

La Comunidad de Madrid pasó de los 85.237 latinos residentes en 1999 a 1.068.536 en 2024, según datos del INE.

Dos de cada tres personas nacidas en el extranjero viven actualmente en cuatro regiones: 2.083.587 en Cataluña, 1.818.667 en Madrid, 1.347.745 en la Comunidad Valenciana y 1.158.070 en Andalucía.

Baleares es la comunidad con mayor porcentaje de habitantes nacidos fuera de España, el 28,7%, seguida de Cataluña (25,5%), Madrid (25,4%) y la Comunidad Valenciana (24,7%). (ANSA).