UE modifica el plan del "muro de drones" para proponer una iniciativa más amplia, según fuentes

BRUSELAS, 14 oct (Reuters) -

La Comisión Europea ha ampliado su propuesta de crear un "muro de drones" en el flanco oriental de Europa para incluir una "Iniciativa Europea de Defensa contra Drones", que ayudaría a proteger todo el continente, dijeron el martes a Reuters dos responsables y un diplomático de la UE.

La propuesta revisada se incluirá en una "hoja de ruta de preparación para la defensa" que presentará el jueves la Comisión, el órgano ejecutivo de la Unión Europea, dijeron las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato. (Información de Andrew Gray y Lili Bayer; edición de Inti Landauro; edición en español de Jorge Ollero Castela)