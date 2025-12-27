UE: Moscú despliega misiles en Bielorrusia, nueva amenaza para Europa

El pasado agosto, el presidente ruso Vladimir Putin había anunciado el inicio de la producción de los nuevos misiles hipersónicos y reiterado sus planes de desplegarlos en Bielorrusia. Sentado junto al presidente bielorruso Alexander Lukashenko en la isla de Valaam, cerca de San Petersburgo, Putin dijo que el ejército ya había seleccionado los sitios de despliegue para el misil balístico de alcance intermedio Oreshnik, que tiene un alcance máximo de más de 5.000 kilómetros y una velocidad estimada de Mach 10.

"Los trabajos preparatorios están en marcha y muy probablemente los concluiremos antes de fin de año", había afirmado el líder del Kremlin. Rusia utilizó por primera vez el Oreshnik —que en ruso significa "avellana"— contra Ucrania el año pasado, al atacar una fábrica en Dnipro.

Ahora, el análisis de imágenes de Planet Labs, una empresa de satélites comerciales, reveló un proyecto de construcción en Bielorrusia iniciado entre el 4 y el 12 de agosto, que muestra características coherentes con las de una base misilística estratégica rusa. Un "indicador inequívoco" en una imagen del 19 de noviembre es un "punto de transferencia ferroviaria de nivel militar" cercado por una valla de seguridad, al que misiles, sus lanzadores móviles y otros componentes podrían ser entregados por tren.

El hallazgo fue realizado por los investigadores Jeffrey Lewis, del Middlebury Institute of International Studies de California, y Decker Eveleth, de la organización de investigación y análisis CNA, con sede en Virginia. Ambos están "90% seguros" de que los lanzadores móviles del Oreshnik han sido posicionados en la antigua base aérea cercana a Krichev, a unos 307 kilómetros al este de Minsk y 478 kilómetros al suroeste de Moscú. A conclusiones similares habrían llegado también los servicios de inteligencia estadounidenses.

Lukashenko había anunciado la semana pasada que los primeros misiles ya habían sido desplegados, sin mencionar su ubicación.

Según los planes, hasta 10 Oreshnik podrían ser estacionados en Bielorrusia. Los investigadores estadounidenses evaluaron que el sitio es lo suficientemente grande como para albergar solo tres lanzadores, y que otros podrían ser desplegados en otra localidad. (ANSA).