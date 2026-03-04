UE muestra preocupación por alza de precios de la energía, pero no prevé medidas de emergencia

Por Kate Abnett

BRUSELAS, 4 mar (Reuters) -

La Unión Europea advirtió a sus estados miembros sobre el aumento vertiginoso de los precios del gas provocado por la crisis de Irán, pero no ve ninguna amenaza inmediata para el suministro y no tiene previsto adoptar medidas de emergencia, según informaron el miércoles fuentes oficiales a Reuters.

Los mercados mundiales del petróleo y el gas se han visto sacudidos por la guerra de Estados Unidos e Irán y los ataques de Teherán en Oriente Medio, lo que ha paralizado la producción de gas natural licuado (GNL) de Qatar y los envíos de energía a través del estrecho de Ormuz.

El precio de referencia del gas en Europa, el contrato mensual holandés en el centro TTF

, bajaba levemente el miércoles, tras tocar un máximo de tres años en la víspera, con un pico de 65,79 euros/MWh, más del doble de los precios de la semana pasada.

La Comisión Europea comunicó el miércoles a los miembros de la UE, mediante videoconferencia, que está preocupada por la subida de los precios del crudo y el gas, pero afirmó que no existe un riesgo inmediato para el suministro del bloque, según cuatro funcionarios conocedores de las conversaciones.

Asimismo, afirmó que, por ahora, la UE no tiene previsto adoptar medidas de emergencia en respuesta a esta situación.

Bruselas teme que los altos precios puedan frenar la reposición de las reservas de gas de los países de la UE en los próximos meses. Los países comunitarios están obligados a llenar sus reservas hasta el 90% de su capacidad antes de noviembre para disponer de una reserva de combustible para el invierno.

El almacenamiento de gas de la UE está actualmente al 30% de su capacidad, alrededor de un 9% por debajo de los niveles de esta misma época del año pasado, según datos de Gas Infrastructure Europe.

Uno de los funcionarios dijo que Bruselas no había observado retiradas importantes de las reservas en los últimos días.

Europa obtiene ahora la mayor parte de su gas natural licuado de Estados Unidos, lo que reduce su exposición directa a las interrupciones del suministro en Oriente Medio. La UE importó el 8% de su GNL de Qatar el año pasado.

(Reporte de Kate Abnett e Inti Landauro; editado en español por Carlos Serrano)