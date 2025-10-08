UE necesita una respuesta amplia a las amenazas de guerra híbrida, según Von der Leyen

ESTRASBURGO, 8 oct (Reuters) -

Los recientes incidentes con drones y otras violaciones del espacio aéreo demuestran que Europa se enfrenta a una guerra híbrida a la que debe responder con medidas que vayan más allá de la defensa tradicional, dijo el miércoles la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

"No se trata de un acoso aleatorio", dijo Von der Leyen en un discurso en el Parlamento Europeo en Estrasburgo.

"Es una campaña coherente y creciente para inquietar a nuestros ciudadanos, poner a prueba nuestra determinación, dividir a nuestra Unión y debilitar nuestro apoyo a Ucrania. Y ya es hora de llamarla por su nombre. Se trata de guerra híbrida".

Von der Leyen no dijo que Rusia fuera responsable de todos los incidentes, pero afirmó que estaba claro que el objetivo de Rusia es "sembrar la división" en Europa.

Responsables europeos ya han atribuido a Moscú algunos de los incidentes recientes.

"Hacer frente a la guerra híbrida de Rusia no es solo cuestión de defensa tradicional", dijo Von der Leyen. "Esto requiere una nueva mentalidad para todos nosotros. Podemos acobardarnos y ver cómo se intensifican las amenazas rusas, o hacerles frente con unidad, disuasión y determinación".

(Información de Bart Meijer, Andrew Gray, edición de Charlotte Van Campenhout; edición en español de Paula Villalba)