La Unión Europea (UE) no está "en posición de comenzar a negociar" la adhesión de Ucrania al bloque, ya que las precondiciones establecidas no fueron cumplidas, afirmó este jueves en Bruselas el primer ministro de Hungría, Viktor Orban.

"No hay razones para discutir nada, porque las precondiciones no fueron cumplidas (...) De forma que no estamos en posición de comenzar a negociar", dijo el dirigente húngaro al llegar para una cumbre europea que debe discutir si inicia o no esas conversaciones con Ucrania.

Ahg/an