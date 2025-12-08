UE.- Orbán avisa a la UE de que no acogerá a ningún migrante reubicado ni pagará compensación pese al acuerdo a 27

BRUSELAS, 8 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha tachado de "inaceptable" el acuerdo alcanzado a 27 este lunes en Bruselas para el reparto de 21.000 reubicaciones de migrantes en el segundo semestre de 2026 para aliviar a los países bajo mayor presión, como es el caso de España; al tiempo que ha avisado de que no aceptará ni reubicar ni pagar las compensaciones previstas para los socios que no quieran acoger a ninguno de los demandantes de asilo elegibles.

"Bruselas pretende obligar a Hungría a pagar aún más o acoger a migrantes. Esto es inaceptable", ha defendido Orbán en un mensaje difundido en redes sociales, con el que también ha querido dejar claro que considera que Budapest "ya gasta suficiente" en "proteger" la frontera exterior de la Unión Europea.

De este modo, el mandatario húngaro, que busca bloquear desde hace año cualquier acuerdo en política migratoria a nivel europeo, ha proclamado que "comienza la rebelión" frente al Pacto de Migración y Asilo pactado por la UE y cuya puesta en marcha deben completar todos los Estados miembro a más tardar en junio de 2026.

"No acogeremos a ningún migrante ni pagaremos por los migrantes de otros. Hungría no implementará las medidas del Pacto Migratorio", ha remachado en su declaración.

REPARTO DE REUBICACIONES DESDE ESPAÑA Y OTROS PAÍSES

Orbán ha reaccionado de este modo a uno de los elementos pactados este lunes por los ministros de Interior de la UE en Bruselas, en donde han acordado relajar las reglas sobre países terceros seguros y condiciones de retorno para agilizar las expulsiones de solicitantes de asilo a los que se deniega la acogida, por ejemplo al no ser ya obligatoria la "conexión" entre el migrante y el país al que es devuelto o al validar los acuerdos bilaterales para externalizar la acogida como intentó Italia con Albania.

En el marco de esas posiciones, que España rechaza pero no ha podido frenar, los 27 también han sellado un acuerdo para poner en marcha el próximo junio el mecanismo de solidaridad por el que se establecerán cuotas de reubicación de migrantes entre los Estados miembro desde aquellos que se encuentren bajo una mayor presión migratoria.

Este instrumento no echará a andar hasta que el Pacto migratorio esté plenamente en vigor --en principio el próximo junio-- y Bruselas ha identificado para el primer periodo que los países que podrán solicitar la solidaridad de sus socios sean España, Italia, Grecia y Chipre; al encontrarse estos cuatro países bajo una mayor presión migratoria.

El Ejecutivo comunitario puede proponer en cada ejercicio la reubicación de hasta 30.000 migrantes, con la opción de que los países más reticentes a recibir a parte de estas personas ofrezcan medidas compensatorias alternativas hasta un máximo de 600.000 millones de euros.

Sin embargo, el reparto que han acordado los gobiernos --con la abstención de España-- reduce este cupo a un total de 21.000 reubicaciones o medidas compensatorias de hasta 420.000 millones de euros. Este cupo se corresponde con 2026, pero abarcaría únicamente el segundo semestre dado que el Pacto no estará plenamente en vigor antes.

Aunque han trascendido las cifras globales, los números de cuántos países han aceptado acoger reubicados y cuántos han ofrecido pagar compensaciones o medidas alternativas permanece clasificado y no se conocerá hasta que sea formalmente adoptado y publicado, previsiblemente antes de que acabe este 2025.