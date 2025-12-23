UE planea controles más estrictos de importaciones de plástico para ayudar a recicladores en apuros

Por Kate Abnett

BRUSELAS, 23 dic (Reuters) - La Unión Europea introducirá normas más estrictas para las importaciones de plásticos, según anunció el martes la Comisión Europea, en un intento de ayudar a las plantas europeas de reciclaje que luchan por competir con importaciones más baratas.

Según el grupo Plastics Recyclers Europe, la industria europea del reciclado de plásticos ha perdido más capacidad en 2025 que en ningún año anterior, ya que las importaciones de plástico barato y los elevados costos energéticos han provocado el cierre de plantas en países como los Países Bajos.

Preocupa especialmente que el plástico virgen barato -material nuevo fabricado a partir de combustibles fósiles en lugar de plástico reciclado a partir de materiales usados- se etiquete erróneamente como reciclado, lo que pone en desventaja a los recicladores locales, ya que su plástico reciclado no puede competir en precio.

La Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la UE, dijo que propondría cambios legales en la primera mitad de 2026 para exigir una documentación más estricta para las importaciones de plásticos reciclados. Otra propuesta creará códigos aduaneros separados para plásticos reciclados y vírgenes, con el fin de facilitar el seguimiento de las importaciones.

"El sector del reciclado se enfrenta a elevados costos energéticos, precios bajos e impredecibles del plástico virgen (ligados a los precios del petróleo) y la competencia de las importaciones de plásticos baratos (a menudo plásticos vírgenes declarados erróneamente como reciclados)", señala la Comisión en un documento en el que expone sus planes.

Otras medidas serán las auditorías comunitarias de las plantas de reciclado, incluso fuera de Europa, y el apoyo a los laboratorios para que realicen comprobaciones de control sobre la autenticidad de los envíos de plástico reciclado.

Bruselas también estudiará si es necesario introducir medidas comerciales. Un grupo operativo de vigilancia de las importaciones de la UE controlará las importaciones de plásticos durante 2026, según la Comisión.

La UE ya ha impuesto derechos antidumping al plástico PET chino -el utilizado para fabricar botellas- para hacer frente a unas importaciones que, según Bruselas, eran tan baratas que obligaban a las empresas de la UE a vender con pérdidas para poder competir.

Seis países europeos, entre ellos Francia, España y los Países Bajos, pidieron el mes pasado a la UE que adoptara nuevas medidas contra las importaciones de plásticos reciclados de baja calidad que, según ellos, se vendían a precios muy rebajados.

La UE también propuso normas que especifican cómo los productos reciclados químicamente pueden contar para los requisitos del bloque de que los productos incluyan materiales reciclados. (Edición de Timothy Heritage, editado en español por Juana Casas)