UE planea medidas para impulsar inversión en infraestructuras energéticas, según borrador

Por Kate Abnett

BRUSELAS, 12 feb (Reuters) - La Unión Europea y su brazo financiero, el Banco Europeo de Inversiones, están preparando un conjunto de nuevas facilidades de financiación para apoyar las inversiones en infraestructuras energéticas, según un borrador de documento al que ha tenido acceso Reuters.

Los planes se están desarrollando en un momento en que los líderes de la UE se enfrentan a la presión de reducir los costos energéticos para los hogares y las industrias europeas, que afirman que las elevadas facturas les impiden competir a nivel mundial.

Un borrador de la estrategia de la Comisión Europea, al que accedió Reuters, esboza los planes del BEI para movilizar más inversión privada en el sector energético, donde las inversiones en redes eléctricas y renovaciones para ahorrar energía no alcanzan los niveles necesarios para cumplir los objetivos climáticos y energéticos de la UE.

En virtud de un plan de securitización de préstamos, el BEI facilitaría la transferencia de los préstamos existentes de los balances de los bancos, liberando así capacidad de préstamo para nuevos préstamos. En la actualidad, los límites de concentración de algunos bancos les impiden conceder más préstamos a los operadores de redes eléctricas, según el documento.

Una segunda línea de crédito proporcionaría financiación fuera de balance al convertir el valor de los flujos de ingresos futuros de los operadores de redes en efectivo por adelantado, de modo que puedan acceder a más financiación para grandes mejoras de infraestructura.

"Muchos operadores se enfrentan con frecuencia a restricciones de liquidez y a un margen limitado para la deuda tradicional", señala el borrador.

Otro plan aumentaría las garantías del BEI a los bancos para que puedan conceder préstamos a los pequeños operadores de redes de distribución de energía. También ayudaría a los pequeños operadores a agruparse para formar empresas conjuntas, con el fin de normalizar las condiciones de financiación que suelen estar fuera del alcance de los pequeños operadores.

El borrador del documento no especifica el tamaño de los nuevos mecanismos. El BEI invirtió 33.000 millones de euros en proyectos energéticos en Europa el año pasado, una cifra récord.

Portavoces del BEI y de la Comisión declinaron hacer comentarios.

(Reportaje de Kate Abnett; edición de Philippa Fletcher. Editado en español por Natalia Ramos)