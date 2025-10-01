UE planea recortar las cuotas de importación de acero y elevar los aranceles al 50%

Por Julia Payne

BRUSELAS, 1 oct (Reuters) -

La Comisión Europea propondrá reducir casi a la mitad las cuotas de importación de acero y aumentar hasta el 50% los derechos sobre los volúmenes que superen esos niveles, en línea con los aranceles impuestos por EE.UU. y Canadá, según dijo el miércoles a Reuters una fuente informada de los detalles.

Las medidas formarán parte de un nuevo paquete para el sector siderúrgico que se presentará oficialmente el 7 de octubre. Stéphane Séjourné, vicepresidente ejecutivo de Estrategia Industrial de la Comisión, informó el miércoles a las asociaciones siderúrgicas antes del anuncio de la próxima semana.

Las actuales salvaguardias del bloque expirarán el 30 de junio del próximo año. La UE y sus aliados occidentales intentan contener el exceso de capacidad creado por las fábricas chinas subvencionadas de acero y otros sectores.

La UE ya ha endurecido en un 15% las cuotas de importación de acero a partir del 1 de abril, y la Comisión está investigando las tendencias del mercado para posibles salvaguardias sobre el aluminio, así como los derechos de exportación sobre la chatarra.

El acero saltó a la palestra a principios de año después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevara al 50% los aranceles a las importaciones extranjeras de acero y aluminio.

Tras alcanzar un acuerdo comercial general con Trump a finales de julio, la UE dijo que trabajaría estrechamente con Washington en una "alianza de metales" para delimitar sus respectivas producciones de China. Los fabricantes de acero europeos aún se enfrentan a un arancel de exportación del 50% a EE.UU.

El comisario de Comercio de la UE, Maros Sefcovic, se reunió a principios de mes en Asia con el representante de Comercio de EE.UU., Jamieson Greer, para reanudar las conversaciones. Fuentes de la UE dijeron anteriormente a Reuters que las nuevas salvaguardias serían un punto de partida para negociaciones detalladas con Washington. (Información de Julia Payne; redacción de Inti Landauro; edición de Benoit Van Overstraeten, Philip Blenkinsop y Jan Harvey; edición en español de Paula Villalba)