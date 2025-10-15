UE plantea condiciones como la transferencia de tecnología para las inversiones chinas

HORSENS, Dinamarca, 15 oct (Reuters) -

La Unión Europea estudia establecer condiciones previas para que las empresas chinas inviertan en Europa, incluida la transferencia de tecnología y conocimientos técnicos, según declararon el martes el responsable de Comercio de la UE y el ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca.

Los ministros de la UE debatieron la seguridad económica del bloque durante una reunión organizada por Dinamarca, que ostenta la presidencia rotatoria, antes de un documento exhaustivo que la Comisión Europea tiene previsto presentar sobre el tema este año.

El ministro danés de Asuntos Exteriores, Lars Rasmussen, dijo en rueda de prensa que muchos europeos pensaban que siguiendo las reglas del juego saldrían ganando. Afirmó que la UE debería inspirarse en Estados Unidos y China a la hora de fijar las condiciones.

"Si invitamos a las inversiones chinas a Europa, deben venir con la condición previa de que también tengamos algún tipo de transferencia de tecnología", dijo. "No creo que hayamos completado ese debate, pero nos encontramos en nuevas circunstancias".

La UE afirma que China se ha beneficiado de las transferencias de tecnología a gran escala de las empresas europeas establecidas allí, como las transferencias realizadas como condición de acceso al mercado o mediante normas que obligan a crear empresas conjuntas con empresas chinas.

El miércoles, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Lin Jian, dijo que China se opone a la transferencia forzosa de tecnología y a las "prácticas proteccionistas y discriminatorias en nombre de la mejora de la competitividad".

El europeo de Comercio, Maros Sefcovic, dijo que la UE acogía con satisfacción las inversiones extranjeras, pero que éstas debían ser "inversiones reales".

Esto significaba que creaban nuevos puestos de trabajo en el bloque e implicaban transferencias de tecnología y derechos de propiedad intelectual "como han venido haciendo las empresas europeas cuando han invertido en China".

Muchos ministros de la UE habían planteado estas cuestiones, dijo Sefcovic, y ahora correspondía a la Comisión traducirlas en principios y propuestas concretas. (Información de Philip Blenkinsop; información adicional de Liz Lee en Pekín; edición de Bernadette Baum; edición en español de María Bayarri Cárdenas)