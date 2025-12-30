UE, "preocupan los arrestos en Irán de los defensores de los DDHH"

"Instamos a las autoridades iraníes a liberar a todas las personas injustamente detenidas por ejercer sus derechos fundamentales, incluida la libertad de expresión y de reunión", señaló la nota oficial.

La UE recordó que entre los detenidos se encuentra "la ganadora del Premio Nobel de la Paz, Narges Mohammadi, cuya salud sigue siendo frágil", así como otros defensores de los derechos humanos arrestados el 12 de diciembre en Mashhad.

"Los defensores de los derechos humanos deben poder hacer oír su voz y realizar su legítimo trabajo sin que su libertad esté en riesgo, tanto en Irán como en cualquier otro lugar", concluyó el comunicado. (ANSA).