UE prepara iniciativas para los sectores afectados por restricciones chinas sobre tierras raras

La Unión Europea prepara iniciativas para ayudar a los sectores afectados por las restricciones chinas sobre las tierras raras, según trascendió tras una reunión de emergencia celebrada el lunes en Bruselas.

China es el primer productor mundial de tierras raras, unos materiales esenciales para la industria digital, la automoción, la energía o incluso el armamento.

El gigante asiático anunció este mes nuevos controles sobre la exportación de tecnologías relacionadas con las tierras raras, para gran disgusto de Estados Unidos y Europa.

El vicepresidente de la Comisión Europea, Stéphane Séjourné, reunió por videoconferencia a los dirigentes de los sectores más afectados: automoción (Forvia, Volkswagen, Stellantis), espacio y defensa (Airbus y Safran), energía eólica (Vestas, Siemens, Enercon), semiconductores (Bosch) y química (Solvay).

Sin olvidar a las empresas vinculadas a proyectos relacionados con las tierras raras respaldados por la UE, como el grupo belga Umicore.

Teniendo en cuenta las situaciones muy diversas de un sector a otro, los participantes coincidieron en que una solución única a corto plazo es "poco probable", informó el gabinete de Séjourné.

Este último subrayó que es necesario "actuar simultáneamente en varios frentes" y aseguró que la UE está preparando diferentes iniciativas, en particular en materia de centros de compra y almacenamiento comunes, o en el reciclaje de tierras raras, añadió la misma fuente.

La Unión Europea ya ha protestado públicamente contra las nuevas restricciones anunciadas por Pekín, afirmando que obligan a las empresas de sus países miembros a detener su producción y causan perjuicios económicos a lo largo de las cadenas de suministro.

Desde abril, China ya había establecido un sistema de licencias para determinadas exportaciones de tierras raras, lo que provocó revuelo en varios sectores a escala mundial.

